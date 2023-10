POL-GT: 39-jähiger Mann verstorben - Sturz aus Fahrgeschäft

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (CJ) - Am 13.10.2023 gegen 16:05 Uhr sind Anwohner auf eine bewusstlose männliche Person in Harsewinkel aufmerksam geworden, die mit einem Fahrrad am Boden liegend auf dem Geh- und Radweg "Am Abrocksbach" aufgefunden wurde. Die von der Kreisleitstelle der Feuerwehr alarmierten Ersthelfe begannen bei dem 44-jährigen mit sofortigen ...

mehr