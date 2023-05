POL-F: 230506 - 0517 Frankfurt - Bergen/Enkheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 32-Jähriger befuhr am Donnerstag, den 04. Mai 2023, gegen 21.15 Uhr, mit seinem Pkw der Marke Audi die Friedberger Landstraße in stadteinwärtiger Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Egenolffstraße in Richtung der Neuhofstraße unterwegs. Als der Radfahrer dazu die Friedberger Landstraße ...

mehr