POL-GT: Bewusstlos aufgefundene Person mit Fahrrad verstarb noch am Unfallort

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (CJ) - Am 13.10.2023 gegen 16:05 Uhr sind Anwohner auf eine bewusstlose männliche Person in Harsewinkel aufmerksam geworden, die mit einem Fahrrad am Boden liegend auf dem Geh- und Radweg "Am Abrocksbach" aufgefunden wurde. Die von der Kreisleitstelle der Feuerwehr alarmierten Ersthelfe begannen bei dem 44-jährigen mit sofortigen Reanimationsmaßnahmen, welche durch die kurz darauf eintreffende Rettungs- und Notarztwagenbesatzung fortgeführt wurden. Der 44-jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Unfallaufnahme wurde durch Kräfte des Unfallaufnahmeteams der KPB Paderborn unterstützt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die möglicherweise den Unfallhergang beobachtet haben könnten, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

