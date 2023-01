Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Halle (Westf.), Steinhagen und Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.)/ Steinhagen/ Borgholzhausen (FK) - Am Donnerstag (19.01.) führten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Neben Geschwindigkeitskontrollen wurden auch allgemeine Verkehrsverstöße geahndet. Am Donnerstagmorgen fiel Schnee. Die Straßen waren teilweise glatt. Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr fanden in Halle (Westf.) die Kontrollen am Künsebecker Weg statt. Dort fiel ein Autofahrer innerhalb der 30er Zone vor einer Kindertagesstätte und einer Schule mit zu schneller Geschwindigkeit auf. Bei drei Autos war die Beleuchtung mangelhaft, zwei Autofahrer waren nicht angeschnallt und einer nutze nicht nur die falsche Bereifung bei Schnee und Regen, sondern auch das Mobiltelefon während der Fahrt. An der Waldbadstraße in Steinhagen waren zwischen 13.30 Uhr du 15.00 Uhr vier Autofahrer zu schnell unterwegs. Auch dort befindet sich eine 30er Zone und eine Kindertagesstätte. Acht weitere Autofahrer waren zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr an der Bahnhofstraße in Borgholzhausen zu schnell unterwegs. Zudem mussten sieben Autofahrer Verwarngelder zahlen, da sie im Bereich des Kreisverkehrs an der Bahnhofstraße/ Am Stadtgraben fehlerhaft abbogen.

