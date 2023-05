POL-EU: Auseinandersetzung in Notunterkunft

Mechernich (ots) - Am 21. Mai kam es um 3.10 Uhr in Mechernich auf der Bruchgasse vor einer Gaststätte zwischen vier Männern zunächst zu einer Diskussion, die eine Meinungsverschiedenheit offenbarte und in Beleidigungen ausartete. Die beiden Männer aus Kall (45 und 34 Jahre alt) entfernten sich daraufhin fußläufig von der Örtlichkeit, wurden jedoch von fünf Unbekannten verfolgt. Der 45-Jährige versteckte sich als ...

