POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Für zwei Männer in Heidenheim endete der Abend am Mittwoch im Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr meldete ein Zeuge eine Auseinandersetzung in der Härtsfeldstraße. Zwischen einem 50-Jährigen und einem 44-Jährigen kam es wohl in einer Wohnung zu einer verbalen Streitigkeit. Der Streit unter den deutlich alkoholisierten Bewohnern eskalierte. Dabei kam wohl auch ein Messer zum Einsatz und die Männer zogen sich Schnittverletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Da die Verletzungen bei dem 50-Jährigen doch schwerwiegender waren, wurde der in eine Klinik verbracht. Lebensgefahr bestand nicht, so die Polizei Heidenheim. Auch der 44-Jährige kam mit oberflächlichen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Deshalb ermittelt die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum die Kontrahenten in Streit geraten sind und wie die Auseinandersetzung ablief, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sie hofft auf Zeugenhinweise.

