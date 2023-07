Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zweimal im Rausch gefahren

Am Mittwoch fuhr ein berauschter 28-Jähriger mit dem Auto zur Polizeiwache in Biberach und danach wieder weg.

Der 28-Jährige kam gegen 8.20 Uhr zum Polizeirevier und wollte eine Anzeige erstatten. Der Mann war sichtlich betrunken. In dem Gespräch mit dem Beamten gab der 28-Jährige spontan an, dass er mit seinem Auto vorgefahren sei. Deshalb führten sie einen Test bei dem 28-Jährigen durch. Der verlief positiv, der Mann hatte zu viel intus. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Der 28-Jährige zeigte sich damit einverstanden und ging zu Fuß weg. Nach ein paar Schritten kehrte der 28-Jährige zu seinem Suzuki zurück. Er stieg in das Auto und fuhr weg. Mit den Beamten hatte der Mann allerdings nicht gerechnet. Denn die hatte ihn beobachtet und nahmen die Verfolgung auf. In der Kolpingstraße war die Fahrt für den 28-Jährigen nun endgültig beendet. Die Beamten behielten den Fahrzeugschlüssel ein. Auf den 28-Jährigen kommen nun zwei Anzeigen zu.

Hinweis der Polizei:

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness!

