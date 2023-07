Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Mittwoch in Eislingen/Fils eine Frau mit dem Auto in den Kreisverkehr.

Gegen 8.20 Uhr war eine 53-Jährige in der Jahnstraße unterwegs. Sie fuhr mit ihrem VW in Richtung Salach. Im Kreisverkehr in der Hauptstraße war ein 28-jährige Radfahrer unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete die 53-Jährige nicht. Sie fuhr in den Kreisel ein und stieß leicht mit dem Mountainbike zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Die Rettungskräfte versorgten den Radler an der Unfallstelle und brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Unfall auf. Die Polizei schätzt den Schaden am Pedelec auf rund 200 Euro. Am Auto entstand kein Schaden.

