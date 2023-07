Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall auf Zebrastreifen

Am Mittwoch wurde eine Frau in Heidenheim angefahren und leicht verletzt.

Kurz nach 17 Uhr war ein 18-Jähriger in der Römerstraße unterwegs. Der KIA fuhr langsam an einen Fußgängerüberweg heran und hielt zunächst an. Am Zebrastreifen stand eine 61-Jährige mit ihrem Fahrrad. Die Frau war im Begriff, auf dem Zebrastreifen die Straße zu überqueren und schob dabei ihr Fahrrad. Der KIA fuhr an und erfasste das Fahrrad und die Frau. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort und kümmerte sich um die Frau. Nach einer Erstversorgung konnte sie wieder nach Hause. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 3.000 Euro, den am Fahrrad auf etwa 50 Euro. Auf den Fahranfänger kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so ließen sich schwere Unfälle vermeiden.

