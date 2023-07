Ulm (ots) - Der Mann fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Rennrad im Mähringer Weg in Richtung Am Bleicher Hag. Auf Höhe der Einmündung Wilhelm-Geyer-Weg geriet er mit dem Vorderrad in die Gleise und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei ...

mehr