Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am 29.06.2023 gegen 14:30 Uhr nahm ein 40-jährger Mann in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße einen Herrenduft im Wert von 150 Euro aus der Auslage und verstaute ihn zunächst in seinem Rucksack. Er entfernte anschließend die Folie und nahm das Parfum aus der Verpackung. Als er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, stellte er den Duft in ein Regal und flüchtete aus dem Markt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann aufgrund der guten Beschreibung in Maximilianstraße festgestellt und kontrolliert werden.

Gegen 19:10 Uhr kam es im gleichen Markt zu einem weiteren Ladendiebstahl. Eine fünfköpfige Personengruppe hielt sich dabei in der Parfümabteilung auf. Ein 17-Jähriger nahm eine Parfumflasche im Wert von 85 Euro an sich, entfernte die Verpackung und strecke die Flasche in eine Hosentasche. Anschließend verließ die Gruppe ohne die Ware zu bezahlen den Markt. Die zuvor beschriebene Gruppe wurde durch die eingesetzten Beamten im Bereich der Kutschergasse kontrolliert. Der Tatverdächtige 17-Jährige hatte das Diebesgut zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich.

Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell