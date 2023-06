Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Müll angezündet - Sachbeschädigung durch Feuer

Mutterstadt (ots)

Am Mittwochabend, 28.06.23, meldeten Anwohner aus der Westpreußenstraße, dass gegen 17 Uhr ihre Papiertonne gebrannt hätte. Durch den Brand wurde die Gartenmauer des Anwesens beschädigt. Die Papiertonne wurde durch das Feuer vollständig zerstört und muss nun ersetzt werden. Wenig später kam es zu einer weiteren Meldung aus dem Bereich der nahegelegenen Pommernstraße. Auch hier ging auf der Straße bereitgestellter Papiermüll in Flammen auf. Die Flammen verbrannten neben einigen Müllsäcken auch die Gartenhecke des Anwesens. Dem beherzten Eingreifen der Anwohner selbst ist es zu verdanken, dass keine größeren Schäden entstanden. Die Polizei geht auf Grund des räumlichen Zusammenhangs von vorsätzlichem in Brand setzen des Papiermülls aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer in zwei Fällen. Zeugen, die verdächtige Personen in der Zeit zwischen 17 - 20 Uhr im Bereich Westpreußenstraße / Pommernstraße bemerkten oder sonstige, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

