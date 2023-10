Polizei Gütersloh

POL-GT: Einsatzbilanz der Polizei - Pollhanswochenende 14./15.10.2023

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Pollhans-Samstag (14.10.) war das Veranstaltungsgelände gut besucht. Sowohl auf der Kirmes, als auch in den Festzelten gab es viel Besucherandrang. Insbesondere ab den frühen Abendstunden musste die Polizei in einigen Fällen einschreiten. Ab Mitternacht beruhigte es sich. Zwischenzeitlich wurde die Polizei um Unterstützung gebeten, um den Einlass in ein Festzelt zu verlangsamen. Der Besucherandrang war sehr hoch. Insgesamt leitete die Polizei am Samstag 14 Ermittlungsverfahren ein. Dabei handelte es sich größtenteils um Körperverletzungsdelikte und Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte. Es wurden 13 Platzverweise ausgesprochen. Vier Personen mussten in Gewahrsam genommen werden.

Herausragende Sachverhalte:

Gegen 20.00 Uhr (15.10.) wurde die Polizei zu einer Schlägerei vor einem Festzelt gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein 28-jähriger Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes körperlich angegriffen hatte. Während der Aufnahme vor Ort, schrie der 28-jährige Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock permanent. Letztendlich musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich und leistete Widerstand. Durch den richterlichen Eildienst wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Drogen auf.

Gegen 22.45 Uhr (15.10.) ging ein 36-jähriger Kirmesbesucher auf eine Polizeibeamtin zu und sprach sie unangebracht und grenzwertig provokativ an. Anschließend fasste der Mann aus Lehrte die Beamtin an und schubste sie. Ein Gespräch mit dem alkoholisierten Mann war nicht möglich. Der Mann wurde unter erheblichem Widerstand in Gewahrsam genommen.

An demselben Abend (23.30 Uhr) kam es an dem sehr hoch frequentierten Zelt zu einem Widerstand eines 25-jährigen Schloß Holte-Stukenbrockers. Nachdem der Mann sich äußerst provokativ verhielt und auch die Polizisten in Kampfposition zu einer Auseinandersetzung aufforderte, wurde gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er nicht nach. Er wehrte sich daraufhin und er versuchte einen Beamten zu schlagen. Unter lauten Beschimpfungen und Beleidigungen wurde der 25-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht. Auch in diesem Fall wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Der Sonntag (15.10.) war ebenfalls gut besucht. Überschattet wurde der Tag von einem Einsatz an einem Fahrgeschäft. Ein 39-jähriger Mann verstarb, nachdem er von einem Fahrgeschäft in etwa 10 Meter Höhe fiel. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5626433

Zudem wurden an am Sonntag (15.10.) unter anderem zwei Ermittlungsverfahren nach Körperverletzungsdelikten eingeleitet, vier Platzverweise ausgesprochen und eine Person in Gewahrsam genommen.

