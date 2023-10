Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh - Illegale Automaten, Glücksspiel und ein Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unter der Beteiligung mehrerer Behörden führte die Kreispolizeibehörde Gütersloh am Freitagabend (13.10., 18.20 Uhr - 14.10., 02.30 Uhr) erneut kooperative Kontrollen in der Gütersloher Innenstadt durch. Gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Finanzamt Bielefeld, dem Ordnungsamt Gütersloh und der Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh wurden mehrere Lokalitäten rund um die Gütersloher Innenstadt überprüft. Als Teil des Projekts "Sichere Innenstadt" und fanden die Kontrollen in unterschiedlichen behördlichen Konstellationen bereits mehrfach statt. Das Ziel sind Überprüfungen hinsichtlich strafrechtlicher, steuerrechtlicher und ordnungsrechtlicher Verstöße.

Insgesamt wurden im Gütersloher Stadtgebiet sieben Objekte angefahren und überprüft. Zwei Shisha-Bars, zwei Restaurants, zwei Kulturvereine und ein Spieltreff.

Bei einem Kulturverein am Stohlmannplatz entdeckten die Beamten am Abend sechs illegal betriebene Glückspielautomaten. Die Geräte wurden allesamt sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Verantwortlichen ein.

Weiterhin stellten die Beamten in einer Shisha-Bar an der Berliner Straße den Verkauf und Konsum von Tabak in den Innenräumen fest. Ein ordnungsrechtliches Verfahren dazu wurde eingeleitet.

In den Räumen einer Teestube an der Georgstraße stießen die eingesetzten Kräfte auf eine Personengruppe. Aufgrund der Gesamtsituation ergab sich der Verdacht des illegalen Glücksspiels. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden sämtliche Bargeldbeträge beschlagnahmt sowie Strafverfahren gegen die beteiligten Personen eingeleitet. Ein anwesender 43-jähriger Mann verhielt sich während der Kontrolle den Beamten gegenüber äußerst aggressiv und provokativ. Nachdem der Mann zur Unterbindung der weiteren Störung aus den Räumen gebracht werden sollte, eskalierte er und leistete Widerstand. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam, brachten ihn zur Polizeiwache Gütersloh und leiteten ein Strafverfahren ein. Drei Polizeibeamte wurde bei der Maßnahme leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig.

Die kooperativen Kontrollen werden unter Einbindung der unterschiedlichen Behörden und den damit verbundenen Fachkenntnissen, wie auch in der Vergangenheit, in unregelmäßigen Abständen fortgeführt.

