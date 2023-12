Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbruch in metallverarbeitende Firma - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma in Gölshausen ein.

Die Einbrecher gelangten gewaltsam über ein Fenster in das Innere der in der Gewerbestraße gelegenen Firma und entwendeten diverse Körbe mit Edelmetall in einem Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Die Eindringlinge lösten einen Alarm aus und entfernten sich in der Folge bislang unerkannt.

Der entstandene Sachschaden liegt im geschätzten vierstelligen Bereich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Nummer 07252 50460 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

