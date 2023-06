POL-PDTR: Altstadtfest 2023 - Trierer Polizei setzt auf bewährtes Einsatzkonzept

Hochscheid (ots) - Am Abend des 19.06.2023 gegen 22 Uhr verunfallte ein 38-jähriger Motorradfahrer auf der B 327 bei Hochscheid und verletzte sich schwer. Er war in Fahrtrichtung Mainz unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Der Fahrer blieb dort liegen, das Motorrad ...

