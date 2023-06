Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer und begeht mehrere Straftaten

Hochscheid (ots)

Am Abend des 19.06.2023 gegen 22 Uhr verunfallte ein 38-jähriger Motorradfahrer auf der B 327 bei Hochscheid und verletzte sich schwer. Er war in Fahrtrichtung Mainz unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Der Fahrer blieb dort liegen, das Motorrad rutschte jedoch in einen entgegenkommenden PKW. Dieser wurde erheblich beschädigt, der PKW-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben jedoch unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf mehrere Straftaten, die der Unfallverursacher zu verantworten hat. Zunächst bestand der Verdacht einer Alkoholisierung des Fahrers, aufgrund dessen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des weiteren ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte darüber hinaus ein falsches Kennzeichen am Krad montiert. Den Verursacher erwarten nun mehrere Strafverfahren.

