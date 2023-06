POL-PDTR: Trotz Durchfahrtsverbot reger Fahrzeugverkehr auf der "Wiltinger Kupp"

Birkenfeld (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17.06. - 18.06.2023) wurde, zwischen 17:00 Uhr und 10:10 Uhr im Rennweg in Birkenfeld, ein geparkter grauer Golf GTI beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr