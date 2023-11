Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin von Ex-Freund bedroht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen bedrohte ein 22-Jähriger am Donnerstag (09.11.) seine Ex-Freundin. Gegen 19.30 Uhr traf er auf der Straße auf die Hagenerin und stritt sich mit ihr. Hierbei habe er mehrmals seine rechte Hand gehoben und gedroht, seine ehemalige Lebenspartnerin zu schlagen. Der Mann aus Herdecke fuhr im weiteren Verlauf mit seinem Auto davon. Bereits einige Tage vor dem Vorfall hatte die Hagenerin eine häusliche Gewalt zu ihrem Nachteil bei der Polizei angezeigt. Auch hier bedrohte der 22-Jährige seine Ex-Freundin. Polizisten konnten den Herdecker am Donnerstag telefonisch erreichen und über die erneute Anzeige informieren. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell