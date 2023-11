POL-HA: Randalierer muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Garenfeld (ots) - Als ein 39-Jähriger am Mittwoch (08.11) in der Mittagspause sein Haus in Garenfeld betrat, stellte er gegen 12.15 Uhr fest, dass die Terrassentür geöffnet war. Als er anschließend in die 1. Etage ging, fand er diverse Schubladen durchwühlt und offenstehend vor. Der Hagener verständigte die Polizei und zeigte einen Einbruch an. Bisher ist bekannt, dass mehrere hochwertige Uhren sowie ein Safe ...

