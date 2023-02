Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Klarstellung zu Meldungen in den sozialen Medien

Alzey (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es zu einer Häufung von Anrufen auf der Polizeiinspektion Alzey und Meldungen in den sozialen Medien. Hierbei wird über einen Vorfall vom heutigen Morgen berichtet, bei dem versucht worden sein soll einen Jungen in der Nibelungenstraße in Alzey in einen Transporter zu ziehen. Des Weiteren wird eine Verbindung zu einem ähnlich gelagerten Fall in der Vergangenheit in Albig hergestellt. Diese Angaben können durch die Polizei in keinster Weise bestätigt werden. Es kam am heutigen Morgen zu einem Vorfall in der Nibelungenstraße, bei dem ein Junge aus einem Fahrzeug, besetzt mit mehreren Personen, heraus angesprochen wurde. Der Junge, welcher aufgrund einer sprachlichen Barriere nicht verstanden hat, was die Personen im Fahrzeug von ihm möchten, hat den Kontakt abgebrochen und ist weitergelaufen. Es kam zu keinem Ziehen an dem Jungen oder einem anderen Versuch, diesen ins Fahrzeug zu verbringen, wie es teilweise beschrieben wird. Von Seiten der Polizei wird von keinem strafrechtlich relevanten Sachverhalt ausgegangen.

Für Rückfragen wenden sie sich an die Polizeiinspektion in Alzey.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell