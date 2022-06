Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Bild-Infos

Download

Michelstadt (ots)

Beamte der Polizeistation Erbach haben bereits am 13. Juni ein rotes Mountainbike sichergestellt und suchen jetzt den rechtmäßigen Besitzer. Ein Hersteller ist an dem Rad nicht zu erkennen. Am Rahmen ist ein silberfarbenes Schloss angebracht.

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls fanden die Ordnungshüter das Mountainbike im Bereich der Einhardstraße (hinter dem alten TÜV-Gelände) in einer Wiese liegend.

Bislang konnten die Polizeibeamten keine Hinweise zur Herkunft erlangen. Der Eigentümer oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/9530 bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell