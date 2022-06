Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ost: Handtasche aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

Wenige Minuten reichten einem Kriminellen am Mittwochmorgen (29.6.) aus, um sich gewaltsam Zugang zu einem am Breslauer Platz geparkten Renault Twingo zu verschaffen und dort eine zurückgelassene Handtasche zu entwenden. In der kurzen Abwesenheit der Beisitzerin, zwischen 10 Uhr und 10.25 Uhr, schlug er kurzerhand die Scheibe ein und schnappte sich die begehrte Beute. Mit der Tasche fielen dem noch unbekannten Täter persönliche Dokumente und Geld in die Hände. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

