Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alzey (ots)

Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich in der frühen Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22:00 - 03:30 Uhr, bislang unbekannte Täter Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nibelungenstraße in Alzey. Die Täter nahmen einen Stuhl von einer angrenzenden Sperrmüllsammlung und benutzen diesen, um so besser ans Küchenfenster zu gelangen. Dieses wurde aufhebelt. Die Wohnung wurde nach Diebesgut durchsucht und durch ein Fenster im Schlafzimmer wieder verlassen. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell