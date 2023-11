Polizei Hagen

POL-HA: Nachtrag 2 zur Pressemeldung vom 11. Oktober 2023 - Seniorin durchbricht Zaun und bleibt mit Auto auf Gleisanlage stehen: Ergebnis der Blutuntersuchung liegt vor

Hagen (ots)

Am 11. Oktober 2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5623109 ) sowie am 13. Oktober (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5623109 ) berichtete die Polizei Hagen in Pressemeldungen über einen Verkehrsunfall in Hohenlimburg, bei dem eine 81-Jährige mit ihrem Auto einen Zaun durchbrach und auf einer Gleisanlage zum Stehen kam.

Nachdem am 10. Oktober am Einsatzort zwei freiwillige Speichel-Drogenvortests bei der 81-Jährigen positiv verliefen, liegt nun das Ergebnis der Blutuntersuchung vor. Ein Labor stellte fest, dass die Seniorin zum Unfallzeitpunkt nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Polizei Hagen weist darauf hin, dass es bei Drogenvortests auch in seltenen Fällen zu falschen Ergebnissen kommen kann. Nicht nur Betäubungsmittel, sondern auch Arzneimittel können beispielsweise vermeintlich positive Ergebnisse auslösen. Entscheidend und beweiserheblich ist deshalb grundsätzlich das Ergebnis einer Blutuntersuchung. Aus diesem Grund wird nach einem positiven Drogenvortest eine Blutprobe entnommen, die anschließend in einem Labor untersucht wird. Die Auswertung der Blutprobe nimmt in der Regel einige Zeit in Anspruch.

Wie es zu dem Unfall in Hohenlimburg kam, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.

