POL-HA: 45-jähriger Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis gerät in Geschwindigkeitskontrolle

Hagen-Haspe (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen hielten am Dienstagmorgen (07.11.2023) in Haspe einen 45-jährigen Rollerfahrer an, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 08.15 Uhr führten die Polizisten Geschwindigkeitsmessungen in der Straße Am Hasper Bahnhof durch. Aus Richtung der Tückingstraße kommend fuhr der 45-Jährige mit seinem Roller auf sie zu. Das Messgerät zeigte eine Geschwindigkeit von 43 km/h an. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle händigte der Hagener den Beamten eine Mofaprüfbescheinigung aus. Mit dieser darf er Motorroller mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von maximal 25 km/h führen. Da der 45-Jährige sonst über keine weitere Fahrerlaubnis verfügte, untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (sen)

