POL-HA: 34-jähriger Mann leistet Widerstand und greift Polizeibeamte an

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht von Montag (06.11.2023) auf Dienstag leistete ein 34-jähriger Mann in Haspe Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und griff diese an, nachdem er die Filiale eines Schnellrestaurants nicht verlassen wollte. Ein Mitarbeiter des Restaurants rief die Polizei, gegen 00.05 Uhr, zur Enneper Straße. Er zeigte den Beamten den Mann, der an einem Tisch saß und die Filiale nicht verlassen wollte. Weil er das Geschäft schließen wollte, hatte der Mitarbeiter den 34-Jährigen bereits mehrfach zum Gehen aufgefordert. Auch wiederholten Aufforderungen der Polizeibeamten kam der Mann nicht nach. Er erhob seine Hände und beleidigte die Polizisten lautstark auf Polnisch. Einer der eingesetzten Beamten war der polnischen Sprache mächtig und verstand die Beleidigungen deshalb. Als die Polizisten den 34-Jährigen aus dem Restaurant führen wollten, versuchte er immer wieder, sich aus den Griffen zu lösen. Er wurde mit angelegten Handschellen zum Polizeigewahrsam gebracht. Dort angekommen spuckte der augenscheinlich alkoholisierte Mann einem der Beamten ins Gesicht und einem für die Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit hinzugerufenen Arzt auf die Kleidung. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen des Widerstandes, des tätlichen Angriffs, der Beleidigung, der Körperverletzung sowie des Hausfriedensbruchs ermittelt. (sen)

