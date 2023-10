Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Werkzeugen aus Transporter

Roßleben-Wiehe (ots)

Am 14.10.2023 wurde die Polizeistation Artern über einen aufgebrochenen Kleintransporter in der Heinrich-Heine-Straße in Roßleben-Wiehe informiert. Im Rahmen der Prüfung wurde bekannt, dass eine Tür des Fahrzeugs aufgehebelt und diverse Werkzeuge aus dem Innenraum entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt, ebenso der Beuteschaden. Durch die Beamten wurden vor Ort Spuren gesichert und eine Anzeige wegen Verdacht des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Personen die von Freitag den 13.09.2023 bis Samstag den 14.09.2023 gegen 11:00 Uhr Wahrnehmungen machen konnten, die im möglichen Zusammenhang mit der Tat stehen, werden gebeten sich bei der Polizei in Artern zu melden.

