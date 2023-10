Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzten Radfahrer

Sondershausen (ots)

Am 13.10.2023 kam es gegen 14:15 Uhr in der Schachtstraße in Sondershausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 48-jährige Fahrerin eines Mazdas beabsichtigte vom Gelände eines dort befindlichen Autohauses zu fahren. Hierbei übersah sie den auf dem Radweg mit einem Fahrrad fahrenden 37-jährigen Mann. Dieser kollidierte in der Folge mit dem Fahrzeug und stürzte über die Motorhaube. Hierbei wurde er leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell