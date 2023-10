Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefundener Kaugummiautomat in Altengottern

Mühlhausen (ots)

Am 13.10.2023 gegen 12.30 Uhr stellte ein aufmerksamer Bürger in Altengottern nahe des Unstrut-Radweges einen Gegenstand fest. Dieser gehörte ganz offensichtlich nicht in den Straßengraben. Beim genaueren Hinschauen stellte dieser sich als Kaugummiautomat heraus. Da Kaugummiautomaten in der nahen Vergangenheit zu einem sehr begeherten Diebesgut zählen, informierte er unverzüglich die Polizei. Die Kollegen der PI Unstrut-Hainich nahmen sich der Sache an und stellten diesen sicher. Es wird nun im weiteren Verlauf ermittelt, ob der Fund im Zusammenhang mit einer Straftat steht.

