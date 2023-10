Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines E-Bikes - doch das Vorderrad blieb zurück

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, den 13.10.2023, im Zeitraum zwischen 04:05 Uhr und 05:15 Uhr wurde auf dem ehemaligen Gelände der Görmarkaserne in Mühlhausen ein festangeschlossenes E-Bike entwendet. Dem bisher unbekannten Täter gelang es zwar ein angebrachtes Fahrradschloss zu lösen, um sich den Rahmen und das Hinterrad anzueignen. Allerdings scheiterte er an dem Fahrradschloss, welches das Vorderrad mit dem Fahrradständer verband. So verließ er in bisher unbekannte Richtung mit dem halbvollständigen E-Bike den Ort.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Damenrad der Marke Simplon in der Farbe rot.

Hinweise zur Tathandlung oder anderweitige Feststellungen diesbzeüglich werden durch die ermittelnde Polizeiinspektion Unstrut-Hainich entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell