LPI-NDH: Auf dem Heimweg tätlich angegriffen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Freitag, 13.10. gegen 23:15 Uhr befuhr ein 36jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Petristraße in Heiligenstadt. Durch Beamte der PI Eichsfeld wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers bemerkt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte vor Ort einen Wert von 0,91 Promille. Zur Sicherung des Verfahrens wurde anschließend ein ...

