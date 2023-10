Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken am Steuer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitag, 13.10. gegen 23:15 Uhr befuhr ein 36jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Petristraße in Heiligenstadt. Durch Beamte der PI Eichsfeld wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers bemerkt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte vor Ort einen Wert von 0,91 Promille. Zur Sicherung des Verfahrens wurde anschließend ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle durchgeführt, der den Wert bestätigte. Dem Betroffenen erwartet nunmehr ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt.

