LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall

Nordhausen (ots) - In der Wilhelm-Nebelung-Straße kam es am Donnerstag zur Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Autos. Beim Einfahren in die genannte Straße von einem Grundstück kollidierte das Fahrzeug mit einem Vorfahrtsberechtigten. Dieser kam aufgrund des Zusammenstoßes in Schleudern und stieß gegen einen parkenden Pkw. An allen drei Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. ...

mehr