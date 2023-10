LPI-NDH: Laserpointer wird zum "Corpus Delicti"

Schlotheim (ots) - Ein Ladendieb hielt sich am Donnerstagabend in einem Discounter in der Bahnhofstraße auf. Er verbrachte mehrere Lebensmittel, ohne diese zu bezahlen, aus den Markt. Dabei verlor der Dieb vor Ort allerdings sein Mobiltelefon. Eine Marktmitarbeiterin sicherte das Handy und übergab es an die Polizeibeamten. Anhand einer Zuordnung des Mobiltelefons zu einer Person konnte der Täter ermittelt werden. Das ...

