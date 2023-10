Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Durch Geldwechselmasche rechtswidrig bereichert - Wer kann Hinweise geben?

Teistungen

In der Filiale eines Lebensmitteleinzelhändlers kam es am 26. Mai in der Hauptstraße um 13.07 Uhr zu einem Wechselfallschwindel. Ein Kunde des Marktes beabsichtigte nach dem Kauf eines Getränks mehrere 100-Euro-Banknoten in kleiner Stückelungen zu wechseln. Der Unbekannte wechselte die Geldstückelungen wiederholt zurück und ließ behaglich die Stückelungen einzelner Noten abermals ändern. Hierbei nutze der Täter die Situation an der Kasse aus, dass die Mitarbeiterin des Marktes zusehends unter Druck weiterer Kunden geriet, sodass sie dem Täter mehr Geld herausgegeben hatte, als dieser der Kassiererin übergab. Der Unbekannte erbeutete so rechtswidrig 270 Euro.

Die Personalien des Täters sind derzeit nicht bekannt, daher wendet sich die Polizei mit Bildaufnahmen des unbekannten Mannes an die Öffentlichkeit.

Wer erkennt den abgebildeten Täter? Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben, welches der Mann nutzte? Es handelte sich hierbei um einen schwarzen VW Passat Variant Baureihe 3BG (Baujahr 2000 bis 2005).

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0135289

