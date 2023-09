Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (428/2023) "Specialized"-Mountainbike an den "Oppermann' schen Kiesteichen" gestohlen - Dieb lässt anderes Fahrrad zurück, Herkunft unbekannt

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Oppermann' sche Kiesteiche Sonntag, 18. Juni 2023, gegen 16.30 Uhr

GEMEINDE FRIEDLAND (jk) - An den sog. "Oppermann' schen Kiesteichen" nahe der Ortschaft Reinshof (Landkreis Göttingen) ist am Nachmittag des 18. Juni (Sonntag) ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Specialized", Modell "Epic", im geschätzten Wert von ca. 2.000 Euro gestohlen worden. Der Besitzer hatte das grau-rote Rad an einem Geländer im Bereich der Förderbänder am Ostufer des Sees angeschlossen. Gegen 16.30 Uhr beobachtete der 17-Jährige, wie sich vier junge Männer um sein Mountainbike versammelten und kurz danach einer von ihnen mit diesem davonfuhr. Am Tatort ließ der unbekannte Dieb dafür ein anderes Mountainbike zurück. Die Polizei nimmt an, dass auch dieses gestohlen worden sein könnte. Eine entsprechende Anzeige liegt allerdings nicht vor.

Der Vater des 17-Jährigen nahm noch mit dem Wagen die Verfolgung der lediglich mit schwarzen Badehosen bekleideten, auf Rädern davonfahrenden, etwa 18 bis 24 Jahre alten Männer auf. Ihr Weg führte die Gruppe auf Radwegen erst in Richtung Stadtgebiet Göttingen und dann weiter in Richtung "Badeparadies Eiswiese". An einer Fußgängerbrücke musste der Autofahrer die Verfolgung abbrechen. Der Dieb und seine drei Begleiter entkamen.

Das am Tatort zurückgelassene graue "Trek"-Mountainbike (Foto) wurde sichergestellt. Informationen zur Herkunft des Rades sowie auch sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland, Telefon 05504/949 82-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell