Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (426/2023) Erneuter Strohballenbrand im Harz - dritter Vorfall in diesem Monat

Göttingen (ots)

Herzberg, Ortsteil Pöhlde, In den Birken

Donnerstag, 31. August 2023, gegen 07:00 Uhr

PÖHLDE (lg)- Zum insgesamt dritten Brand in diesem Monat ist es am heutigen Morgen (31.08.23) in der Pöhlder Feldflur (Landkreis Göttingen) gekommen. Ersten Angaben zufolge sind bis zu vier Strohballen durch den Brand betroffen, eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte glücklicherweise rechtzeitig verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Pöhlder Ortsfeuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist unklar, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich in den Morgenstunden im Bereich der Pöhlder Feldflur ("In den Birken") aufgehalten haben, nimmt die Polizei in Osterode unter Telefon 05522- 5080 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell