Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (422/2023) Warnung vor reisenden Handwerkern - Polizei gibt Verhaltenstipps und rät von Haustürgeschäften ab

Göttingen (ots)

LANDKREIS GÖTTINGEN (lg) - Innerhalb der letzten Wochen kam es im Bereich des Landkreis Göttingen vermehrt zu Auftritten von Handwerkern, die zunächst für vermeintlich wenig Geld eine Dienstleistung anbieten und nach Ausführung der Arbeiten die Leistungen überteuert, meist gegen Barzahlung und ohne Rechnung abrechnen wollten.

Die Bürgerinnen und Bürger werden beispielsweise durch Flyer/Briefkastenwerbung oder durch Ansprachen direkt an der Haustür auf solch vermeintliche Angebote aufmerksam gemacht.

In den zuletzt bekannt gewordenen Fällen im Landkreis (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5578203 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5587451) wurden jeweils Dachdeckerarbeiten angeboten. Es kann sich hier jedoch auch um andere handwerkliche Arbeiten (Fassaden- und Gebäudereinigung, Malerarbeiten, Wasserwerker etc.) handeln, die direkt an der Haustür ohne vorherige, eigene Anforderung des Handwerkers, angeboten werden.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht auf Handwerker ein, die ungefragt Dienstleistungen an der Haustür anbieten.

- Seien Sie auch bei der Suche nach einem Notdienst aufmerksam. Viele unseriöse Anbieter erscheinen durch gekaufte Anzeigen ganz oben bei den bekannten Suchmaschinen im Internet und täuschen Ortsnähe vor. Beachten Sie unbedingt das Impressum der Homepage.

- Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden haben.

- Zahlen Sie nicht in bar, sondern verlangen Sie eine Rechnung. Überprüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch ausgeführt wurden.

- Rufen Sie die Polizei hinzu, wenn sie bedroht werden.

Außerdem:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Öffnen Sie Unbekannten zunächst nur bei vorgelegtem Sperrriegel und schauen Sie sich Besuchende im Vorfeld durch den Türspion oder das Fenster genau an.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung/Ihr Haus, die Sie selbst beauftragt haben oder von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Zögern Sie nicht, wenn Sie Fremde im Gebäude feststellen, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/229-sicher-zu-hause/

