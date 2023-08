Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (420/2023) Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen und Verursacher gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Max-Näder-Straße

Samstag, 26. August 2023, zwischen 12:15 - 12:45 Uhr

DUDERSTADT (lg) - Vermutlich durch einen unbeaufsichtigten Einkaufswagen ist es am vergangenen Samstag (26.08.23) zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in Duderstadt (Landkreis Göttingen) gekommen.

Der geschädigte Autofahrer stellte seinen Audi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab und begab sich zum Einkaufen in den Supermarkt. Als er etwa eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Fahrzeugheck und an der Beifahrertür hinten links fest. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich unerkannt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeikommissariats aus Duderstadt stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass ein Einkaufswagen für den Schaden am Audi in Frage kommen könnte, da die Beschaffenheit des Parkplatzes diesen mutmaßlich ins Rollen gebracht haben könnte. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt ersten Schätzungen zu Folge etwa 1.000 Euro.

Die Polizei in Duderstadt sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher/die Verursacherin geben können, der oder die den Einkaufswagen für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt ließ. Diese Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05527- 84610 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell