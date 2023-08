Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (418/2023) Hydrauliköl auf der A7 verursacht stundenlange Sperrung

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Richtungsfahrbahn Hannover, Gemeinde Nörten-Hardenberg, zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-West

Montag, 28. August 2023, 09:36 Uhr - 16:35 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (lg) - Am gestrigen Vormittag hat eine Ölspur für eine mehrstündige Sperrung der A7 im Bereich Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) in Fahrtrichtung Hannover gesorgt.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 27-jährige Verursacher aus dem Landkreis Diepholz mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg auf die A7 in Richtung Hannover aufgefahren. Hierbei ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Hydraulikschlauch am Fahrzeug geplatzt und hat die Fahrbahn, insbesondere den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle sowie den Hauptfahrstreifen, auf einer Länge von etwa drei Kilometern verunreinigt.

Für die Dauer der Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma musste die Autobahn ab Nörten-Hardenberg voll gesperrt werden. Die Sperrung zog sich bis in den späten Nachmittag. Erst gegen 16:35 Uhr konnte die gereinigte Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Höhe des Gesamtschadens liegt nicht vor. Der Rückstau betrug in der Spitze bis zu 8 km.

