POL-GÖ: (416/2023) Tragischer Badeunfall im Freibad - 3- jähriges Kind fällt ohne Schwimmhilfe ins Nichtschwimmerbecken - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots) - Duderstadt, Ortsteil Gerblingerode, Burgweg Zwischen Mittwoch, 23. August und Samstag, 26. August 2023, 13:15 Uhr DUDERSTADT (lg) - Im Duderstädter Ortsteil Gerblingerode (Landkreis Göttingen) ist es in der vergangenen Woche zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Mieter des Hauses hat am Samstag (26.08.23) zur Mittagszeit ...

