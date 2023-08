Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (423/2023) Tragischer Badeunfall im Freibad - 3-jähriges Kind verstorben

Göttingen (ots)

HATTORF (lg) - Nach dem tragischen Badeunfall im Hattorfer Freibad (Landkreis Göttingen) am vergangenen Sonntag (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5589745), ist das Kind trotz aller Bemühungen des Ärzteteams verstorben. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch immer unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an. Zeugen des Unglücksfalls werden weiterhin gebeten sich bei der Polizei in Osterode unter Telefon 05522- 5080 zu melden.

