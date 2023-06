Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 08.25 Uhr kam es in der Straße "Ootmarsumer Weg" in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Pedelec-Fahrerin befuhr den Radweg des Ootmarsumer Wegs in Richtung stadtauswärts. Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin kam ihr entgegen und berührte sie beim Vorbeifahren am Lenker. Daraufhin kam die 77-jährige Pedelec-Fahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte sich die Fahrradfahrerin, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer: 05921 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell