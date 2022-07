Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten / Berg

Unfallverursacher flüchtet

Am Samstag zur Mittagszeit befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines silbernen Kombi die K 7950 in Richtung Berg. Auf Höhe der Abzweigung Berg / Ettishofen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hier streifte er eine Straßenlaterne und überfuhr einen Wegweiser. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Auch ließ er die Trümmer des Verkehrsschildes auf der Straße liegen, so dass sie von nachfolgenden Verkehrsteilnehmern aus dem Weg geräumt werden mussten. An der Straßenlaterne und dem Verkehrszeichen entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751-8036666 zu melden.

Ravensburg

Mit abgebrochener Falsche auf Mann eingestochen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am frühen Sonntagmorgen in der Hochbergstraße. Hierbei stach ein 30-jähriger Tatverdächtiger mit einer abgebrochenen Flasche auf den 26-jährigen Geschädigten ein und verletzte ihn hierbei im Gesicht und Brustbereich. Zur Behandlung der Verletzungen wurde der junge Mann durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Was der Grund für die Auseinandersetzung war konnte bislang nicht ermittelt werden. Da sich der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige nicht beruhigte und weiterhin aggressiv war, wurde er durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier verbracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell