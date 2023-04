BPOL NRW: Bundespolizei warnt vor Lebensgefahren auf Bahnanlagen in Altena

Greven - Münster (ots) - Auf Anordnung des Amtsgerichts Münster fahndet die Bundespolizei öffentlich nach zwei bislang unbekannten Beschuldigten einer gefährlichen Körperverletzung. Diese führten am 10.07.2022 in einem Zug von Münster nach Rheine eine verbale Auseinandersetzung mit dem Geschädigten. Am Bahnhof Greven zog ein Beschuldigter den Geschädigten am Arm aus dem Zug und stieß ihn auf den Bahnsteig. Dort ...

