LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter

Sondershausen (ots) - Am 13.10.2023 kam es gegen 14:15 Uhr in der Schachtstraße in Sondershausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 48-jährige Fahrerin eines Mazdas beabsichtigte vom Gelände eines dort befindlichen Autohauses zu fahren. Hierbei übersah sie den auf dem Radweg mit einem Fahrrad fahrenden 37-jährigen Mann. Dieser kollidierte in der Folge mit dem Fahrzeug und ...

