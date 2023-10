Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsgefährdung

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin die L 251 aus Richtung Kaimig kommend in Fahrtrichtung Linz. Im unteren Teilstück begegnete ihr ein bislang unbekannter Pkw, welcher nach Angaben der Fahrerin über die Fahrbahnmitte hinaus kam und den linken Außenspiegel ihres Pkw touchierte. Der Pkw fuhr weiter in Richtung Kaimig, ohne anzuhalten. Nach ersten Ermittlungen entstand kein Sachschaden an dem Spiegel, da er sofort einklappte. Inwieweit der verursachende Pkw beschädigt wurde, ist nicht geklärt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

