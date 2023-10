Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 17.10.2023, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden eine Geschwindigkeitskontrolle in Altenkirchen, Siegener Straße, durch. Es konnten insgesamt 14 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Zudem hatten drei Personen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

