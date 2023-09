Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Montag (18.09.), zwischen 00:00 und 01:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in Grevenbroich einen braunen Geländewagen der Marke Toyota mit dem amtlichen Kennzeichen GV-RD2307. Dieser stand zuvor in einer Grundstückseinfahrt eines Einfamilienehauses auf der Markgrafenstraße. Im Fahrzeug befanden sich diverse persönliche Gegenstände. Im angegebenen Tatzeitraum konnten männliche Stimmen vor dem Haus der Eigentümer vernommen werden, welche sich in einer osteuropäischen Sprache unterhielten. Bereits am Sonntagnachmittag (17.09.) soll ein silberner Transportbus mit zwei männlichen Insassen auffällig langsam durch die Markgrafenstraße gefahren sein. Der Transporter wies eine Beschädigung in Form einer Eindellung im hinteren Bereich der Beifahrerseite auf.

Ob die Personen oder der Transporter im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Diese werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs, die Täter oder den silbernen Transporter geben? Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell